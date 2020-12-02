Salesforce宣布斥277億美元購Slack

全球最大客戶關係管理(CRM)軟體商Salesforce於周二(1日)公布，計劃以277億美元收購雲端工作軟體商Slack，其將是Salesforce有史以來最大筆收購交易。

根據收購協議，Slack股東每持有1股Slack股票，將獲得26.79美元現金，以及0.776股Salesforce股票。

Salesforce股價在盤後交易時段跌3.94%，報231.85美元；Slack股價微跌0.18%至43.76美元。

另外，Salesforce同日公布第三季業績，收入按年增20%至54.2億美元，好過市場預期，但增幅較之前兩季有所放緩；每股盈利1.15美元，亦勝市場預期。

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