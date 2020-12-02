公司指出，截至今年11月30日止3個月所處理之第三方支付交易量，較2019年同期下降約75 %。新型冠狀病毒疫情造成之不利影響進一步加劇該下降趨勢。

公司亦計劃於今年12月31日後短期內委聘獨立估值師，重新評估有關第三方支付業務之無形資產(包括商譽)的帳面值。儘管目前尚未能確定該重新評估導致的可能撇減金額，惟根據目前可得之資料及上述初步審閱，預計集團無形資產(包括商譽)亦將錄得重大減值虧損。

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