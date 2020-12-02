雲頂新耀引進開發治療腎病藥被評為擬突破性治療品種

Nefecon是布地奈德的口服靶向釋放製劑，有潛力成為首個治療IgA腎病的新藥，目前正在開展一項全球3期臨床研究NefIgArd，評估其對原發性IgA腎病患者的療效和安全性。公司目前正在招募中國IgA腎病患者加入NefIgArd臨床研究，以支持Nefecon在中國的註冊審批。

Nefecon已被美國食品藥品管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)認定為治療IgA腎病的孤兒藥物。

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