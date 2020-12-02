【專家點評】王昕媛：美國消費市道有望在明年首季實現復甦

美國上周公布的10月居民消費支出(PCE)數據顯示，當月居民消費支出按月增長0.5%，相比上月的1.2%繼續減速。服務業消費按月0.7%，低於上月的1.1%；商品消費環比0.0%，低於上月的1.3%。

紅皮書數據顯示，10月以來，美國周度百貨商店同店銷售同比增速在-30%附近震盪，最新11月21日當周為-26.9%。最新奧多比分析公司公布，2020年黑五的線上銷售交易額90億美元，按年增長22%，2019年為74億美元，玩具電視耳機成為熱銷貨品。

不過，11月以來服務業依然偏多，OpenTable數據顯示，美國餐飲到店消費同比從10月末的-45%左右下滑至最新11月27日的-56%左右。

此外，資金流相對可控，美國CARES法案批准的600美元每週額外失業救助已經於7月末到期，且8月以來特朗普通過行政命令給予的支持也在減弱。數據顯示，美國10月居民可支配收入中，政府失業救助僅260億美元，而7月為1,100億美元。從財政部數據看，11月救助可能比10月還略低一點，12月更低，財政救助撤退背景下，美國居民可支配收入按年增速持續放緩，最新10月為6.2%，4月高點為17.2%。

我們認為，未來將迎來事件性修復機遇。疫苗在明年上半年開始接種，一方面，居民出行有望改善，推動「體驗性消費」需求復甦；另一方面，企業開工有望加速，從而推動就業市場改善，也帶動宏觀層面的居民可支配收入增長，相當程度上抵銷財政撤退對居民收入的拖累。

財經評論作家 王昕媛

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