龍湖集團先舊後新配股 大股東套現23億元
2020年12月02日 07:50
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龍湖控股股東兼主席吳亞軍
龍湖集團(00960)公布，以先舊後新方式配售5,000萬股，每股作價47港元，較前收市價折讓7.48%，集資淨額約23.31億元，擬用作集的一般營運資金。
另外，控股股東兼主席吳亞軍透過Charm Talent International Limited以同價減持5,000萬股，套現23.5億元。
完成後，控股股東的股權將由43.91%降至42.72%。公司及控股股東均有90日禁售期。
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