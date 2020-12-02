【市前重點睇】道指升185點 金價企1811美元
2020年12月02日 07:57
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●美匯指數跌至91.17；港匯反覆處7.7521；離岸人民幣(CNH)曾高見6.5469；美元兌日圓報104.3；歐元企1.2072；英鎊見1.3422。金價曾回落至1,811美元水平。布油失守48美元；紐油力守44美元關。道指期貨跌逾70點。
●全球最大客戶關係管理(CRM)軟體商Salesforce公布，計劃以277億美元收購雲端工作軟體商Slack，其將是Salesforce有史以來最大筆收購交易。
●已宣布勝出美國總統選舉的拜登召開記者會，正式提名聯儲局前主席耶倫為財政部長。耶倫表示，美國政府有責任解決不平等和工資不均的問題，強調所有人都應該享受到經濟復甦的成果。
●道指收報29,823點，升185點或0.63%；標指收報3,662點，升40點或1.13%；納指收報12,355點，升156點或1.28%。標指和納指再創收市新高。https://bit.ly/2Jrc3XV
●港股ADR指數收報26,585點，升18點。
●即月恒生指數夜期收報26,672點，升83點，高水104點，成交18,091張。
●美國10年期國債孳息率升8.71點子，報0.926厘。
●經合組織(OECD)周二(12月1日)下調2021年全球經濟增長預期，由9月份的增長5%下調至4.2%。
●國際金融協會(IIF)周二指，受惠於新冠肺炎疫苗好消息和美國白宮權力移交情況趨穩，11月新興市場債市和股市錄得創紀錄的合共765億美元資金流入。
●紐約1月期油收報每桶44.55美元，跌79美仙或1.74%；布蘭特2月期油收報每桶47.42美元，跌17美仙或0.36%。https://bit.ly/3lqJtmp
●紐約2月期金收報每安士1,818.9美元，升38美元或2.1%，脫離5個月低位。https://bit.ly/37qklHx
●美國聯儲局主席鮑威爾周二出席國會聽證會時指，美國經濟表現勝預期，中期風險偏向上行，但警告很多小型企業在冬季仍存在風險，且當地仍有逾千萬人失去工作，認為整體經濟依然有漫長的路要走。
●英國富時100指數收報6,384點，升118點或1.89%；法國CAC指數收報5,581點，升63點或1.14%；德國DAX指數收報13,382點，升91點或0.69%。
●外媒報道，Adobe Analytics ADBE數據顯示，今年美國在「網購星期一」(Cyber Monday)單日錄得網購銷售額108億美元，按年升15.1%，再創歷史新高。
●本港企業復原恐拖到2022，中國內地製造業採購經理指數(PMI)創10年高。https://bit.ly/33BDeGt
●小米折讓約6.3至9.4%配售10億股新股，最多集資245億元。
●澳門賭收再瀉70%，連跌14個月。https://bit.ly/2VvR9cp
●新股專輯：泡泡瑪特首日吸427億元孖展，和鉑超購近13倍。
●比特幣新高惹資金流向猜測，專家指難比擬黃金保值。https://bit.ly/2VoU7zx
●【產經評論】港再非營商樂土，經濟崩塌如何挽？https://bit.ly/33xaeiQ
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