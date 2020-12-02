【市前重點睇】道指升185點　金價企1811美元

●美匯指數跌至91.17；港匯反覆處7.7521；離岸人民幣(CNH)曾高見6.5469；美元兌日圓報104.3；歐元企1.2072；英鎊見1.3422。金價曾回落至1,811美元水平。布油失守48美元；紐油力守44美元關。道指期貨跌逾70點。

●全球最大客戶關係管理(CRM)軟體商Salesforce公布，計劃以277億美元收購雲端工作軟體商Slack，其將是Salesforce有史以來最大筆收購交易。

●已宣布勝出美國總統選舉的拜登召開記者會，正式提名聯儲局前主席耶倫為財政部長。耶倫表示，美國政府有責任解決不平等和工資不均的問題，強調所有人都應該享受到經濟復甦的成果。

●港股ADR指數收報26,585點，升18點。

●即月恒生指數夜期收報26,672點，升83點，高水104點，成交18,091張。

●美國10年期國債孳息率升8.71點子，報0.926厘。

●經合組織(OECD)周二(12月1日)下調2021年全球經濟增長預期，由9月份的增長5%下調至4.2%。

●國際金融協會(IIF)周二指，受惠於新冠肺炎疫苗好消息和美國白宮權力移交情況趨穩，11月新興市場債市和股市錄得創紀錄的合共765億美元資金流入。

●美國聯儲局主席鮑威爾周二出席國會聽證會時指，美國經濟表現勝預期，中期風險偏向上行，但警告很多小型企業在冬季仍存在風險，且當地仍有逾千萬人失去工作，認為整體經濟依然有漫長的路要走。

●英國富時100指數收報6,384點，升118點或1.89%；法國CAC指數收報5,581點，升63點或1.14%；德國DAX指數收報13,382點，升91點或0.69%。

●外媒報道，Adobe Analytics ADBE數據顯示，今年美國在「網購星期一」(Cyber Monday)單日錄得網購銷售額108億美元，按年升15.1%，再創歷史新高。

●小米折讓約6.3至9.4%配售10億股新股，最多集資245億元。

●新股專輯：泡泡瑪特首日吸427億元孖展，和鉑超購近13倍。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020