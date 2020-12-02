【股民熱話】春節前高息內銀股可繼續領跑？

11月中旬，筆者曾指出，短線高息內銀股可待調整出現再作吸納，果然11月下旬曾作整固，惟時間不長，11月底已再展升勢。如今作出檢討，觀乎眼前內銀板塊相對堅挺，有3大原因。

首先，近期科技股氣氛轉弱，雖不致於調整太多，但見到氣氛不再是「眾志成城」般全體上升，而是轉為個別發展。畢竟「螞蟻撻Q」一役傷了科技股氣氛，政策不明朗因素增多，短期借勢整固實不出奇。中資要維穩股市，就得從重磅傳統板塊下手，一向由中資持重倉的內銀股，就順理成章再次擔起「維穩」使命。

其次是，近月內地在爆企業信用債災，近日人行更意外地增加市場流動性，顯然如今內地金融業正起着一番波瀾，這個時候更有須要確保內銀股氣氛向好，穩定市場信心，否則疊加年關效應，金融市場連鎖反應難以想像。

第三，內地的經濟數據持續改善，理論上能為人民幣資產帶來支持。人民幣匯率穩定，有助支持以人民幣為主要收入的內銀股表現。見到近期內地券商不少關於預測內銀股「業績反轉，而非反彈」的行業分析，大概就明白眼前資金脈絡了。

若然手上未有貨，內銀股現價可吼嗎？筆者認為，以四大內銀股為例，若然短期衝高後回吐，能守得住11月的高位，即確認突破趨勢，小注作中線持有未嘗不可，博佢喺春節前繼續擔當「維穩」角色，表現跑贏大市。

東網財經專欄作者 帥哥

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