百濟神州基金股東擬出售逾151萬股ADS
2020年12月02日 08:09
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百濟神州(06160)公布，Baker Bros. Advisors LP關聯基金將啟動註冊承銷公開發行151.1546萬股美國存託股(ADS)，每股ADS相當於13股每股面值0.0001美元的普通股。Baker Bros.另外給予本次發行交易承銷商30天之內，總計不超過15.1154萬股ADS的超額配股權。百濟神州將不會從交易中獲取任何收益，但將承擔相關的特定費用。
高盛將擔任本次發行的承銷商。本次發行以市場和其他條件為準，無法保證是否或何時能夠完成，或確定發行的實際規模或條款。
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