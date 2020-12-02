【專家點評】鄭勤龍：港股可重拾升勢　惟要提防風向突變

從卦象顯示，恒指走勢正處於《澤地萃》變《水雷屯》之中。在易經，「萃」卦和「屯」卦皆帶有向上突圍的動力，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢不宜看得太淡。

承接上周預示港股上升動力不足，需提防轉勢的《雷風恒》變《火澤睽》卦，恒指上周三在26,819點開市，當日雖曾一度升穿27,000點心理關口，高見27,040點，然而隨後指數的上升動力卻開始慢慢轉弱，直至本周一，指數單日下跌了553點，呈現一支大陰燭，昨日指數雖然反彈了226點，收報26,567點，但一周卻仍然下跌了252點，可說是應驗了事物不可能長期久留於同一個範圍之內。當事物無法前進的時候，最終必然會退下來，亦就是「恒」卦和「睽」卦之中會轉向相反方向發展的意思。

「萃」卦為滋潤大地之象，所以按序卦傳的排列，繼「萃」卦之後便是「升」卦，《序卦傳》曰：「萃者聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。」大意是指，水澤能滋潤大地，大地受到滋潤後，萬物便能群聚而生。

「屯」卦代表著困難、停頓和積聚，代表增成長的困難，故此即使大市能夠重拾上升動力，但投資者仍需慎防大市會忽然湧現獲利盤的情況。

玄學金融家 鄭勤龍

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