【股市估市】陳錦興：物管股不明朗因素漸散
2020年12月02日 08:30
東網電視更多新聞短片
碧桂園服務短線續向好。
11月恒指急升9%，12月料仍是穩中向好。物管股過去3個月處於調整期，近期股價已回落不少，由於基本面無大變化，政策風險相對低，加上行業分拆已大致完成，不明朗因素漸散，估值再現支持力，資金有重新回流迹象。物管龍頭之一碧桂園服務(06098)，近期走勢率先改善，短線動力轉強。
今年有不少大型物管股分拆上市，包括融創服務(01516)及恒大物業(06666)等，這是物管股率先調整的原因之一。目前，相關公司已完成上市程序，未來物管板塊的規模將更大，選擇更多，可吸引對輕資產、成長性強及盈利透明度高較看重的資金。物管的基本面在今明兩年無大變，料行業可維持20至30%的盈利增長。
此外，針對內地房企的三條紅線政策，市場憂慮會令內房銷售減慢，從而令物管的在管面積增長受累，因此觸發估值下調的疑慮。然而，三條紅線的政策，實質上是內房的供給側改革，行業反而將加快汰弱留強，有利龍頭內房商的未來發展，碧桂園服務的母公司也必然受惠。因此，投資者已對政策風險有消化及準備，預期對物管公司影響有限。
碧桂園服務中期盈利增長60%，料今明兩年增長平均達40%，在管面積隨物業交付增加而上升，而第三方及生活增值等業務，將是未來增長點，可支撐估值。
以現價計，碧桂園服務明年預測市盈率約28倍，估值並不昂貴，而近期股價已在42元築底，短線續向好，建議44元吸納，目標價為52元，止蝕可定於40元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020