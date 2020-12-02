【股市估市】陳錦興：物管股不明朗因素漸散

此外，針對內地房企的三條紅線政策，市場憂慮會令內房銷售減慢，從而令物管的在管面積增長受累，因此觸發估值下調的疑慮。然而，三條紅線的政策，實質上是內房的供給側改革，行業反而將加快汰弱留強，有利龍頭內房商的未來發展，碧桂園服務的母公司也必然受惠。因此，投資者已對政策風險有消化及準備，預期對物管公司影響有限。

碧桂園服務中期盈利增長60%，料今明兩年增長平均達40%，在管面積隨物業交付增加而上升，而第三方及生活增值等業務，將是未來增長點，可支撐估值。

以現價計，碧桂園服務明年預測市盈率約28倍，估值並不昂貴，而近期股價已在42元築底，短線續向好，建議44元吸納，目標價為52元，止蝕可定於40元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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