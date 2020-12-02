亞洲股市：日股曾升百點　韓澳股個別發展

亞洲主要股市早段升跌不一，日本日經225指數高開97點或0.3%，報26,884點，最新升幅收窄至34點或0.1%，至26,822點。

南韓首爾綜合指數高開11點或0.4%，報2,645點，之後一度升41點或1.5%，至2,675點。

南韓10月消費者物價指數(CPI)按年升0.6%，預期升0.9%，前值升0.1%；按月仍下降0.1%，連跌2個月，預期上升0.2%，前值下跌0.6%。

澳股報跌，澳洲悉尼普通股指數最新倒跌14點或0.2%，報6,797點。

澳洲公布，第3季度本地經濟增長(GDP)按年收縮3.8%，預期萎縮4.4%，前值負增長6.3%；按季則錄得3.3%升幅，預期上升2.5%，前值萎縮7%。

澳洲央行行長洛威稱，當地經濟已出現轉機，預期今年第3及第4季本地生產總值(GDP)將會錄得強勁的正增長，但復甦之路將是不平衡、坎坷及漫長，但認為實行負利率可能性極小，且央行準備在必要時採取更多行動，核心預期是明年經濟將增長5%，2022年經濟增長4%。

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