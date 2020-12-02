小米集團停牌　傳「抽水」集資

市場周二(12月1)傳出該公司擬「抽水」集資。據外電引述銷售文件披露，其計劃配售10億股新股，每股介乎23.7至24.5港元，以上日收市價26.15元計，配售價折讓約6.3至9.4%，集資最多約245億元。另外，消息指小米將發售8.55億美元的可換股債券。

據悉，發股集資所得款項，將用於加強企業營運資金以作業務擴張、投資關鍵市場提升市場份額、進行戰略生態系統投資以及一般用途。

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