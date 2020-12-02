【港股開市】滙豐漲逾2%　內銀內險續揚

港股開市做好，恒生指數升102點或0.39%，報26,670點；國企指數高開20點，報10,680點；科技指數升12點，報7,998點。

金融股繼續撐市，滙豐控股升2.3%報41.95港元，是表現最佳藍籌，貢獻恒指54點。中國平安升0.7%；工商銀行升0.8%。招商銀行、民生銀行及中國太平再升0.9%至1.4%。

小米集團停牌，傳配股集資。其他大型科網股個別發展，騰訊升1.1%報584.5元；美團升0.3%報290.2元；阿里巴巴跌0.1%報257元；京東集團跌1.1%報331.8元。

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