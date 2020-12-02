【大行報告】花旗指比亞迪增發H股 長遠有利其領先優勢
2020年12月02日 09:45
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
比亞迪股份(01211)向中國證監會提交增發H股的申請。大行花旗稱，增發或稀釋其每股收益，預料股價初期反應負面，但實際影響相信有限，更長期來看，增發有助增強公司在電動車、電池及軟件等領域的領先優勢，維持其「買入」評級。
花旗預計，比亞迪「漢」11月份的出貨量約1萬輛，估計12月產量將進一步上升到1.1至1.25萬輛。
比亞迪股價最新下挫9%，報170.3港元。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020