新冠肺炎：經濟學家警告債務積壓問題恐超越大蕭條

外電報道，紐約聯儲銀行經濟學家認為，對於在疫情開始的時候負債水平就很高的企業而言，新冠疫情危機可能比大蕭條更加糟糕。

紐約聯儲銀行經濟學家Kristian Blickle和João Santos周二(1日)表示，如果當前的危機按照與2007年至2009年的經濟下滑相似方式發展，受疫情影響最嚴重的旅遊、旅行和酒店等行業的公司增速可能會比往常低達10%。

兩位經濟學家的研究表明，相對負債較低的企業，高負債企業在大蕭條期間增速比低3%。正常情況下兩類企業的差距接近2%。疫情期間可能出現增長的急劇收縮，是由於疫情初期企業負債破紀錄及2020年期間收入急劇下降等因素影響。

他們寫道，新冠肺炎疫情可能通過債務積壓對經濟產生比大蕭條期間更大的影響。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020