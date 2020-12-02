日央行：疫情應對措施期限或延長至明年3月後

日本央行副行長雨宮正佳稱，因新冠肺炎疫情的影響，以及長期低利率、人口減少等結構性因素，地區金融正面臨愈來愈大的困難，而地區金融機構必須改善其業務健康狀況。

他表示，將繼續保持適當寬鬆的財政措施，日本經濟將逐漸好轉是一種趨勢，但包括疫情影響在內的前景存在非常高的不確定性。如有必要，將毫不猶豫地加大寬鬆政策，而目前強大的寬鬆政策正對經濟產生預期的影響，並強調在危機中保持市場穩定至為重要。

雨宮正佳認為，在必要時將擴大疫情援助項目；隨着經濟溫和好轉，企業融資仍將面臨壓力，將視乎需要將疫情應對措施期限延長至明年3月以後。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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