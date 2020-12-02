【專家點評】麥嘉嘉：政策利好內險股投資收益表現
2020年12月02日 10:34
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市場投資者聚焦疫後重建經濟。根據市場消息，美國最快於12月開始為民眾接種疫苗，英國也很可能在月內以牛津大學與藥廠阿斯利康(AstraZeneca)合作研發的疫苗為民眾接種。
內地方面，中國11月財新製造業PMI勝預期，中資金融股造好，南下資金積極買入工行(01398)及建行(00939)。A股走勢偏強。人行貨幣政策正常化，不搞大水漫灌並保持市場流動性。政策面上，近期銀保監取消險資財務性股權投資的行業限制，利好內險股的投資收益。而內險行業的焦點集中開門紅，投資者可關注國壽(02628)及新華保險(01336)。
此外，證券業協會投資銀行委員會召開會議，圍繞「十四五」規劃建議提出「全面實行股票發行註冊制」，投行、直投、經紀等業務將受惠政策利好，若A股走勢持續堅挺，投資者亦可留意內地龍頭券商股。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
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