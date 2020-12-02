基金大佬：美經濟實力已過頂峰　預言邁向革命內戰

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)發帖表示，美國已經過了經濟實力的頂峰，進入債務泡沫破滅後的印鈔階段。

達利奧指出，在這個階段，金融狀況惡劣、衝突加劇。期內往往出現在恣意花錢、債務膨脹、貧富差距擴大、政治分歧嚴重之後，其後是革命和內戰。他形容美國正處於一個臨界點，有機會從可管理的內部緊張，走向革命或內戰。

他續稱，中國正處於一個債務泡沫的中間、貧富差距擴大的開端。中國顯然希望盡早解決這兩個問題。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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