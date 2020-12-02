分析：特朗普政府正為拜登埋下地雷

自美國大選有初步結果後，現任美國總統特朗普不但未有如過往政府換屆般着手為權力移交作準備，反而在把握在任餘下的日子，為接任人拜登埋下「地雷」！

近日外電傳來，特朗普政府擬將中海油集團列入國防制裁的黑名單。外媒引述商業諮詢機構IHS Markit高管表示，這項舉動或許是「脫鉤」概念的一部分，或者兩國走向「離婚」。能源專家Daniel Yergin指出，隨着特朗普計劃將更多中企列入「黑名單」，中美正捲入一場令人擔憂的權力遊戲。

事實上，種種迹象顯示，中美正朝爭奪強權、對立戰略的方向發展，特朗普就如在埋下一連串地雷，接手的拜登政府將面對一個熨手山芋。如何推動中美關係回歸穩定，拜登面對國際及內部的巨大壓力。

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