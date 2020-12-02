全球經貿戰：若中澳貿易關閉　將重創澳洲GDP 6%

中國、澳洲貿易衝突加劇，中國傳出下令禁止進口商購買多項澳洲產品，並對澳洲葡萄酒課徵107.1%至212.1%的高額反傾銷稅。外媒引述經濟專家指出，若中澳間的貿易有95%關閉，恐打擊澳洲6%的GDP，惟對中國而言，受影響的僅會為GDP的0.5%，如被「蚊子叮咬」。

紐澳媒體《The Conversation》引述西澳洲大學濟學家Rod Tyers和澳洲國家大學經濟學高級講師Yixiao Zhou的分析，指出中國對澳洲貿易限制，恐重創澳洲經濟。

● 中國佔澳洲出口收入逾三成

文章指出，中國目前傳出正阻擋澳洲煤炭、大麥、銅礦、糖、木材、葡萄酒和龍蝦等商品進口。在澳洲的出口收入中，中國市場的佔比即超過1/3，其中多為購買澳洲的鐵礦石，但中國已藉一帶一路投資非洲的鐵礦等金屬礦藏，並可能透過其他方式實多樣化鐵礦石供應，如確保巴西供應穩定。若中國阻擋澳洲礦產出口，其對澳洲造成的傷害和中國承受的損失相比，將不成比例。

雖然礦產出口僅佔澳洲國民收入的1%，採礦業在澳洲經濟中的佔比也不大，但該產業自2002年以來的增長，仍為澳洲的服務業帶來繁榮，並讓澳洲東海岸城市蓬勃發展，澳元也因採礦業發展而升值，並使進口商品更便宜。

儘管澳洲的葡萄酒和大麥，可以另尋中國以外的客戶，但除了中國外，澳洲沒有多少其他鐵礦石買家。此外，由於澳洲生產的製成品很少，並藉出口(大部分出口到中國)收入來支付其大量進口支出，因此損失中國市場將明顯打擊澳洲經濟，如澳洲對中國的出口的損失，將降低在澳洲的投資回報率，迫使金融市場將資金重新分配到其他地區。

● 影響澳洲GDP及人均可支配收入

分析又指，在中澳貿易95%關閉的情況下，澳洲GDP損失恐達6%，並影響14%的實際人均可支配收入，相對的，中國這兩領域數據受到的影響僅有0.5%和2.4%。

文章建議，為應對上述情況，澳洲需要與當前和潛在的出口目的地保持牢固關係，同時促進創新，以調整澳洲的出口產品結構，符合其他市場的需求，或可將澳洲轉變為綠色能源出口國。

● 中國能找到替代來源取代澳貨

此外，外媒引述標普全球普氏(S&P Global Platts)專家指出，澳洲在與中國的貿易爭端中處不利位置，因為中國並非一定需要來自澳洲的產品，目前也已找到進口的替代來源，像是來自美國的供應。

標普全球普氏亞太農業定價副總監Andrei Agapi指出，中國目前正向美國進口大量產品，包括小麥、玉米及大豆等。這些採購源於美中間的第一階段貿易協定，中國承諾購買大量的美國製造、農業及能源產品及服務。隨着中國尋求補足庫存及儲備，中國具有購買更多產品的潛力，且中國還有更多的供應商空間，不僅限於跟美國交易。

對於連續3年遭遇乾旱的澳洲農民，中國需求的快速成長原本會是m 個很好的機會，有助於使澳洲農產品更具競爭力，但在今年5月，中國對澳洲大麥徵收大幅關稅後，導致該作物難以進入中國市場。可見澳洲出口商必須多元化配置市場的重要性，現在澳洲不得不為替些貨物尋找新買家。

● 澳葡萄酒改銷其他地區

在中國採取上述措施後，全球最大葡萄酒上市公司、澳洲富邑葡萄酒集團(TWE)表示，為避免被課徵高額關稅，該公司將把原將運往中國的數十萬箱葡萄酒，包括旗下高階奔富(Penfolds)葡萄酒改銷往美國、歐洲，和亞洲其他地區和國內市場，並強調會繼續推進開拓中國以外市場的計劃。

中國在11月28日起，採用保證金形式對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%到212.1%，其中TWE的保證金比例達169.3%。

TWE有1/4的Penfolds酒將受到改銷影響，約佔TWE在中國的利潤的1/3，惟該公司仍將會配合中國的反傾銷調查。

中國和澳洲的中澳自由貿易協定已實行了5年，但兩國關係緊張，正迫使主銷中國市場的澳洲消費品企業不得不重新制定其市場戰略。

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