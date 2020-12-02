全球經貿戰：專家籲加重投資中國　資產配置宜增至20%

全球諮詢、保險經紀和解決方案公司韋萊韜悅(Willis Towers Watson)亞洲資產配置諮詢主管Paul Colwell接受外媒訪問時表示，目前全球退休養老基金及保本基金，投資中國市場的資產配置僅3%至5%，數據看來沒有為「新世界秩序」作準備。他認為未來10年內應該要把投資中國的資產配置比重提高至20%。

報道提到，當前中國同時與澳洲、歐洲、印度、美國等國捲入貿易爭端，Colwell認為這些對市場的影響只屬短期，但如果相信世界正在去全球化，相信主要經濟體尤其是美國與中國將開始脫鈎，他認為這樣就有充分的理由將資產配置在中國上，而且要較預期的多。

他指出，原因是中國A股市場與已發展市場的相互關係，相對上是比較低的，由於中國與其他主要地區的貨幣政策、經濟政策推動方式不同，造成中國的經濟運行狀態有根本性的不同。

因此，Colwell主張當地緣政治多元化在未來幾年將成為愈發重要的考慮因素，加重投資中國可強化全球資產配置的靈活以及穩健度。

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