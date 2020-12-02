數據顯示東亞製造業活躍　中韓台成領頭羊

據國際數據統計機構IHS Markit發布亞洲主要國家的11月製造業採購經理人指數(PMI)顯示，顯示在亞洲地區中，東亞地區的11月製造業尤其活躍，其中台灣的11月製造業PMI更居亞洲主要國家之最。

東亞主要國家11月的製造業PMI均較10月為佳，台灣11月製造業PMI為56.9，為2018年1月以來新高；南韓為52.9，為2011年2月以來新高；中國則為52.1，為過去3年來的新高；至於日本則為49，雖然在「50」的榮枯線之下，但已是2019年8月以來的最佳數字。

東南亞地區11月的製造業PMI則不及東亞亮眼，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等5國中，僅印尼及菲律賓的數據改善，更只有印尼從收縮反彈為擴張，菲律賓為49.9；衰退的東南亞國家中，僅泰國守住「擴張」表現，越南則從擴張跌落至49.9，至於馬來西亞為48.4，續為收縮且在亞洲主要國家中讀數最糟。印度11月製造業PMI為56.3，在亞洲主要國家中僅次於台灣，但是較10月衰退。

外電報道，疫下亞洲的11月製造業PMI已經處於正常水平，顯示亞洲製造業受到疫情衝擊後，呈現了強勁的復甦動力，而東亞地區尤其亮眼的理由，與電子、科技等產業蓬勃息息相關。不過由於新一波波疫情在歐美來勢洶洶，經濟再次承壓，除了中國之外，亞洲經濟體今冬的經濟復甦勢不無挑戰。

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