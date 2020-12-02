馬雲減持阿里或套現近800億　中國網民鬧爆…

最近美國上市的阿里巴巴向美國證交會(SEC)提交的年度財報顯示，截至2020年7月2日，馬雲對美股阿里巴巴的持股已降至4.8%，估計套現約101.8億美元(約794億港元)。消息引來中國網友批評。

根據內媒報道，近日美股阿里向美國SEC提交的年度財報顯示，截至2020年7月2日，馬雲對阿里巴巴持股已降至4.8%，仍為最大個人股東。同時，日本軟銀的持股降至24.9%，為阿里的最大股東。另一主管蔡崇信持的股降至1.6%，其餘管理階層具體持股數並未透露，但整體持股達7.4%。

分析認為，減持一方面可能與馬雲等股東所持股權，因阿里二次上市而有攤薄作用；另一方面，馬雲等股東在過去的幾個月裏確實進行了減持。馬雲持股數從12.77億股降至10.43億股，蔡崇信持股數從4.11億股降至3.47億股。

馬雲旗下的螞蟻集團在上海和香港的IPO，於11月3日因涉及監管問題同步遭到上海和香港叫停，亦引發中國網友熱議。

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