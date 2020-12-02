港股格局：張智威指短線市況難有突破　留意高息防守股

信誠證券聯席董事張智威表示，港股近期缺乏方向，大市升至7月高位約26,700點受阻，暫時仍未能突破其上，現時主要在26,500點水平徘徊。由於疫情發展及經濟復甦仍未有進一步利好消息，加上新股市場仍然熾熱，市場資金或被抽走，相信短期大市仍會處於膠着狀態。展望12月基金粉飾櫥窗，若能帶動指數突破雙頂格局，後市有望進一步挑戰28,000點水平。

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