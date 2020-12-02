港股格局：張智威指短線市況難有突破 留意高息防守股
2020年12月02日 10:47
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股近期缺乏方向，大市升至7月高位約26,700點受阻，暫時仍未能突破其上，現時主要在26,500點水平徘徊。由於疫情發展及經濟復甦仍未有進一步利好消息，加上新股市場仍然熾熱，市場資金或被抽走，相信短期大市仍會處於膠着狀態。展望12月基金粉飾櫥窗，若能帶動指數突破雙頂格局，後市有望進一步挑戰28,000點水平。
中資金融股如內銀、內險及中資券商股近日出現反彈，但升勢仍弱，張認為資金輪動的模式有所改變，新、舊經濟股暫不宜沾手。現階段建議留意高息防守股，如中國移動(00941)、中國銀行(03988)、長實集團(01113)或領展房產基金(00823)等股份。
張智威又指，有傳小米集團(01810)折讓6.3%至9.4%配股，籌最多245億元，該股今早(2日)停牌。相信在配股消息拖累下，小米復牌後難逃一跌，但盈利增長符合預期，短線調整毋須過分擔心，有貨的投資者可繼續揸住博反彈。
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