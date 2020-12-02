「FGA」明年1月可能面臨另一波違反壟斷訴訟

先前傳出Facebook接下來有可能面臨美國聯邦貿易委員會，以及近40個州聯合控訴違反市場壟斷，而相關消息更指稱包含Google及蘋果(Apple)在內業者在未來幾周內也將面臨違反壟斷訴訟。

據外媒報道，發起訴訟時間最快可能會是在明年1月下旬，而針對Google訴訟項目將包含在搜尋與廣告市場形成壟斷。針對Facebook的訴訟則是聚焦在高度掌控多數社群媒體服務。相關消息也指稱蘋果也將會被列在訴訟對象名單，提起訴訟原因預期是針對App Store服務運作與營收分潤模式涉及壟斷。

此前，美國司法部已經向Google提起訴訟，認為Google提供搜尋服務影響市場競爭，同時在服務內更設法排除競爭對手有利項目，而廣告業務也成為目前Google被認定違反市場壟斷的原因之一，其中包含藉由本身服務規模影響線上廣告市場公平競爭。

而針對Facebook違反市場壟斷的調查，則包含Facebook先後收購WhatsApp及Instagram後，造成原本服務使用體驗改變，甚至影響用戶隱私問題，其中更因為Facebook後續決定將Messenger、WhatsApp、Instagram訊息內容連接，更讓監管機構質疑是否做好用戶隱私保護。

同時，Facebook坐擁龐大用戶數據，並且持續透過不同方式取得用戶隱私內容，同時限制外部服務存取Facebook數據，更讓監管機構認為Facebook藉此影響市場其他競爭對手，甚至指稱Facebook透過收購及複製競爭對手，例如當時收購Instagram，以及後來模仿TikTok提供類似短影片服務，因此讓美國眾議院等單位認定Facebook藉由數據優勢造成市場壟斷。

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