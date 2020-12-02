港股格局：郭家耀料滙豐可挑戰45元

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，資金繼續在新舊經濟股份間輪動，但較大機會在年底前維持「新經濟股弱、舊經濟股強」的情況。新冠肺炎疫苗有進展，市場期望明年全球經濟可逐步復常。加上內地近期公布的經濟數據理想，都吸引資金流入舊經濟股。

另一邊廂，新經濟股有配股或增發股份消息，投資者正觀望內地可能對平台經濟領域壟斷的監管細節，預期年底前新經濟股難以再大升，但現正持有的倉位可先守一守。

他預期恒指短期續會在高位徘徊，主要在26,000至27,000點之間上落。當中，金融股會相對值博，例如有估值收復空間的內銀股，以及投資者憧憬明年有機會恢復派息的滙控，預期滙控股價年底前有機會挑戰45元阻力。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020