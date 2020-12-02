港元拆息︰1個月續升至0.17厘水平
2020年12月02日 11:16
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.04厘；1星期拆息為0.07厘；與樓按相關的1個月升至0.17厘，連漲6日；3個月報0.3厘。
2/12/2020
隔夜 0.04554厘
1星期 0.07268厘
2星期 0.09554厘
1個月 0.17804厘
2個月 0.24411厘
3個月 0.30679厘
6個月 0.54071厘
12個月 0.69750厘
1/12/2020
隔夜 0.03625厘
1星期 0.07196厘
2星期 0.08381厘
1個月 0.14839厘
2個月 0.24482厘
3個月 0.30679厘
6個月 0.54000厘
12個月 0.69679厘
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