Facebook虛擬貨幣Libra改名為Diem再闖關

2020年12月02日 11:19
  • 東網電視
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    （Getty Images圖片）
    外媒報道，社交平台Facebook的虛擬貨幣Libra改名為Diem，希望能加強項目的獨立性，並再次尋求獲得監管部門的批准。
    負責監督發行工作的Diem協會首席執行官Stuart Levey表示，改名是該項目進行調整的一部分，以代表其更為簡單的結構。
    Facebook於去年提出Libra計劃，但監管機構及央行一直憂慮會影響金融穩定、貨幣政策並威脅私隱。至於Libra數碼錢包公司Calibra數月前亦已易名為Novi。
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