【高盛推介】恒指高開後倒跌 留意高槓桿牛熊證
2020年12月02日 11:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚上升。市場憧憬新冠疫苗將於短期內面世，並能帶動經濟復甦。恒指昨日反彈，收市升226點。今早則高開103點後倒跌。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金轉向部署熊證，錄得約3,040萬元資金流入。而昨日流入牛證的資金則集中在26,000點以上收回價的產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(63324)，收回價26,318點，行使價26,218點，與現價有約150點差距，換股比率10,000，槓桿比率82.0倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證之一。並可留意收回價稍遠，在26,000至26,200點附近的恒指牛(56778)、恒指牛(58889)及恒指牛(56578)。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意恒指熊(52611)，與現價有約550點差距，收回價26,988點，行使價27,088點，換股比率10,000，槓桿比率38.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在27,050至27,300點間的恒指熊(68781)、恒指熊(50183)及恒指熊(53779)。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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