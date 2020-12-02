【瑞通推介】中海油短期累挫逾20%　資金開好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：疫苗接連有好消息，加上投資者憧憬美國國會可能通過新紓困計劃，道指隔晚收報29,823點，升185點或0.6%。恒指今早高開逾100點，重返26,600點以上，其後走勢轉弱倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近3,800萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,800萬元，反映投資者預期大市將再度整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

外媒日前引述消息人士透露，美國政府擬將中海油增加至黑名單，禁止美國投資者投資該企，儘管消息未被確認，中海油股價仍續受壓，昨在大成交下曾低見7.46元，較上周高位9.68元累挫近23%，已失守所有移動平均線。此外，石油輸出國組織及盟友把會議推遲至周四舉行，以商討是否延遲增產，不明朗因素拖低近日國際油價。昨收跌4.6%於7.75元的中海油，今早曾跌逾2%，跌穿7.6元。昨有逾1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾120萬元淨流出。

將於下周一正式染藍的美團，周一收市後公布第3季業績，略好預期，但旗下新業務及其他分部的第3季經營虧損擴大。業績後，大行唱好美團，目標價最高看386元。不過，其股價走勢較弱，周一以全日最低位290元收市，急挫7%，跌穿10天和20天線。業績後，昨日早後段曾回升逾3%，上試300元關，但失敗，而300元亦是目前10天線的位置，之後全日大部份時間都在290元附近好淡爭持，收市偏軟。今早美團輕微高開，其後展開跌勢，最多跌逾7%，一度失守270元水平。輪證資金流向方面，昨日逾5,300萬元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目。

比亞迪公布向中國證監會提交新增發行H股的申請，發行數量不超過已發行H股總數的20%，資金用作包括償還債務；股份今早曾挫10%，跌穿170元，連失10天和20天線。昨有逾300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

阿里健康將於下周一正式成為國企指數成份股，公司日前公布中期虧轉賺2.8億元人民幣後獲券商唱好，3日最多累升逾18%，高見23.35元，至昨日回落2.6%，收報22.2元。阿里健康今早再跌逾2%，回落至22元以下。隨着京東集團分拆的醫療健康平台京東健康計劃於下周上市，預期同業阿里健康的走勢亦會被牽動。昨有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

平保昨支撐大市升勢，以全日最高位94.3元收市，收升3.6%，創逾10個月高。不過平保昨亦成為沽空金額最多港股，沽空額22.36億元，沽空比率44.3%。股份今早走高逾1%，高見95.65元。昨分別有逾880萬元和逾320萬元淨流入其好倉和淡倉。

外電引述銷售文件披露，小米集團以先舊後新方式，配售10億股股票，配股價介乎23.7至24.5元，較小米昨日收市價26.15元折讓6.3至9.4%，集資最多245億元。另外，消息指小米計劃發行8.55億美元的可換股債券。小米配股、發可換股債券合共集資約311億元，用作加強營運資本等。小米今早停牌，後市較大支持留意50天線(約23元)。昨分別有逾170萬元和近130萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中年期沽(22857，行使價25000點，2021年6月到期，實際槓桿7.4倍；

海油輕微價外、中短期購(27192，行使價8.98元，2021年3月到期，實際槓桿6.8倍；

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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