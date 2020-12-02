【高盛推介】滙控逆市走強 留意貼價認購及牛證
2020年12月02日 11:39
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙控(00005)於上周三起維持股價在40元以上，昨日跌約1.2%。今早則反彈，早上高開2.3%後升幅擴大，現報42.85元，升約4.5%，跑贏大市。有報道指，滙控正考慮完全退出美國零售銀行業務以改善業績。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,540萬元。而牛證於昨日亦獲資金轉向部署，錄得約1,090萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意不足1%，年期約2個月的滙豐購(18382)，行使價43.05元，2021年02月17日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。價外的選擇則可留意年期約5個月的低街貨滙豐購(19287)，行使價48.05元，2021年04月21日到期，實際槓桿8.2倍，價外、低街貨。投資者如計劃部署牛證，可留意滙豐牛(68989)，收回價39元，與現價有約3.9元，差距行使價38元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意年期約5個月，屬價外的低街貨滙豐沽(18324)，行使價32.27元，2021年04月20日到期，實際槓桿8.2倍，價外、低街貨。
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