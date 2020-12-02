中國經濟：11月發行99.3億中資美元債　4月以來最少

投資者對國有企業違約風險擔憂升溫，外電統計顯示，11月僅發行99.3億的中資美元債，規模為4月以來低位，主要是受到當月後兩周發行明顯降溫的拖累，上周僅定價6.6億美元中資美元債，創逾6個月來的單周新低。專家認為，近期市場情緒走弱是受到在岸違約浪潮等因素的衝擊。

報道稱，富達國際投資組合經理Belinda Liao認為，中國國有企業的違約或風險事件有所增加的背景下，投資者意識到隱性擔保或已消失，不排除國有企業、城投平台類主體會爆出更多負面的消息，主要是看到政府對這類發行人的支持意願在下降。

民銀資本控股有限公司固定收益、貨幣及商品部主管李琛表示，受二級市場波動較大的影響，部分國有背景的發行人暫時觀望，不過11月發行量萎縮也與年末因素有關。

巴克萊銀行中國區債務籌集主管兼董事總經理張蕾預期，12月可能會看到部分發行人重返市場，尤其是發行債券較頻繁的公司會希望在年底前充分利用海外發債額度，以便去申請新的額度。

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