港股格局：溫天納指明年可留意內循環受惠股

恒指開市升逾百點後倒跌，資深投資銀行家溫天納指大市今個月曾衝破27,000點，但及後升勢乏力。

他認為若中美關係沒有進一步交惡，或出現黑天鵝事件，恒指重上27,000點，甚至達28,000點亦不足為奇。現時並未見美國大規模制裁中國科技企業，加上疫苗因素對周期性股份有正面刺激，投資者不須過分擔心。

周三科網股及內銀股回落，他指屬於正常情況，年尾基金部署較謹慎，加上科網股累積升幅不少，資金轉移周期性板塊。他看好內銀股板塊，同時市場須留意國企債務水平，明年資金流動性或會收緊，政策存在局限性。

不過，假設明年經濟全面復甦，對周期性股份非常有利，尤其是受惠於「十四五」規劃的內需股、科技及5G晶片相關的內循環股。

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