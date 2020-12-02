港股格局：溫天納指明年可留意內循環受惠股
2020年12月02日 11:58
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恒指開市升逾百點後倒跌，資深投資銀行家溫天納指大市今個月曾衝破27,000點，但及後升勢乏力。
他認為若中美關係沒有進一步交惡，或出現黑天鵝事件，恒指重上27,000點，甚至達28,000點亦不足為奇。現時並未見美國大規模制裁中國科技企業，加上疫苗因素對周期性股份有正面刺激，投資者不須過分擔心。
周三科網股及內銀股回落，他指屬於正常情況，年尾基金部署較謹慎，加上科網股累積升幅不少，資金轉移周期性板塊。他看好內銀股板塊，同時市場須留意國企債務水平，明年資金流動性或會收緊，政策存在局限性。
不過，假設明年經濟全面復甦，對周期性股份非常有利，尤其是受惠於「十四五」規劃的內需股、科技及5G晶片相關的內循環股。
至於大型科技股，小米集團(01810)周三開市前停牌，有傳集團將進行配股集資。他預料，在股價高位折讓集資或是股價見頂的信號，不過小米身為內循環得益者，相信有新一步科研進展，短期股份見頂不代表明年第一季的表現。他提醒，前提是中美關係沒有出現惡化危機。
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