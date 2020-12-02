慶鈴汽車成立合資公司

根據合資協議的條款和條件，合資公司註冊資本將為1億元人民幣(下同)，該公司及鑫源集團將各向合資公司投資4,900萬元及5,100萬元。於成立後，合資公司將分別由公司及鑫源集團持有49%及51%的權益。

該公司將授權合資公司為公司自主品牌汽車的全國範圍內獨家總經銷商，經營範圍包括：銷售整車及零部件、維修、服務、產品研發、汽車零部件採購、二手車業務等。合資公司經營產品現階段包括公司自主品牌輕卡、皮卡等，為促進合資公司發展可適時導入訂約雙方的其他產品。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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