瑞士第3季經濟按季增7.2%　創1980年以來最快增速

隨着為遏制新冠肺炎疫情而暫停的商業活動逐步恢復，瑞士第3季國內生產總值(GDP)較前1季增長7.2%，創下自1980年以來的最快增速。

外電報道，瑞士第3季經濟的大幅反彈，主要受益於消費以及設備和建築投資激增，相較之下，表現較市場預計的增長6%為佳。瑞士第2季經濟較前1季大幅收縮7%。

瑞士經濟在經歷第3季的反彈後，經濟規模較疫情前縮小約2%，收縮幅度遠低於主要歐元區國家。瑞士國家經濟事務秘書處發表聲明指出，與周邊國家相比，迄今為止，瑞士經濟相對毫髮無損地渡過了疫情危機。

瑞士政府決定不再度實施大規模封鎖措施，加上休假計劃限制了失業，故瑞士經濟在今年第4季可望避免再次收縮。儘管如此，瑞士今年全年的經濟仍將經歷自1970年代以來的最大幅度收縮，且前景仍存不明朗因素。

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