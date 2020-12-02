新冠肺炎：分析料疫情後36%商務旅行將永久消失

新冠肺炎疫情改變了企業員工的工作模式，遙距工作或變為新常態，分析人士估計未來最多有高達36%商務旅行恐永久消失。

外媒報道指出，全球航空公司中10至15%商務客戶，約佔收入的40%，美國銀行估計，去年整體旅遊業收入1.1萬億美元，商務旅行佔3,340億美元。根據分析，其中約有20%旅行，用於公司內部會議和培訓的部分；而搭飛機上下班的約佔所有商務旅行的5%。分析人士估計，疫情過後這兩個類別中至少有40%的旅行將因為科技技術被取代，比重更可能升至高達60%。

報道引述資深航空界人士分析，估計有19%到36%的商務旅行即將消失。微軟創辦人蓋茨早前也預測，超過50%的商務旅遊及超過30%辦公室時間將消失。

Spirit航空前首席執行長Baldanza直言，如果真的有36%商務旅行損失，對美國航空業來說是一個重大問題。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020