科企動向：黑莓與亞馬遜合作開發汽車軟體

美國上市的加拿大手機製造商黑莓(BlackBerry)周二(1日)宣布，與亞馬遜(Amazon)旗下雲端服務商AWS簽訂一項合作協議後，黑莓股價周二曾急升逾65%，觸及2015年以來新高，收市升19.25%，報每股7美元。

BlackBerry與Amazon旗下雲端服務商AWS簽訂合作協議，攜手開發、推廣智慧車輛數據平台「IVY」。曾以一系列暢銷手機聞名的黑莓，如今專注於軟體和安全服務。根據黑莓和AWS的聯合聲明，IVY是雲端連線軟體平台，旨在協助汽車製造商讀取車輛感測器數據，並改善與雲端連線的車輛表現。

分析指，黑莓汽車軟體平台QNX的銷售可望受到IVY的提振，在IVY問世後，AWS的強大聲譽也可望提升此新平台的魅力。

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