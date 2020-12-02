勵晶太平洋商業夥伴獲准提交試驗性新藥申請

該公司指，國家藥監局將正式審閱臨床試驗審批，而公司接獲江蘇萬邦醫藥通知，將會於提交日期起計60個工作天內(即明年第1季度完結之前)取得藥品審評中心的臨床試驗審批。成功獲得藥監局批准開始臨床試驗後，320萬美元將會到期並需支付。

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