勵晶太平洋商業夥伴獲准提交試驗性新藥申請
2020年12月02日 12:28
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勵晶太平洋(00575)公布，商業戰略夥伴江蘇萬邦醫藥已獲得國家藥監局批准提交試驗性新藥申請以就一款許可產品開展人類臨床試驗，作為達成批准在中國市場推廣Senstend(治療早洩藥品Fortacin在中國推出市場用的名稱)之重要里程碑。因此，公司附屬Plethora已向江蘇萬邦醫藥出具80萬美元的發票，須於30個營業日內支付。
該公司指，國家藥監局將正式審閱臨床試驗審批，而公司接獲江蘇萬邦醫藥通知，將會於提交日期起計60個工作天內(即明年第1季度完結之前)取得藥品審評中心的臨床試驗審批。成功獲得藥監局批准開始臨床試驗後，320萬美元將會到期並需支付。
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