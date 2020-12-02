墨西哥透過對沖油價下跌風險　料今年獲利逾25億美元

外電報道，今年產油國墨西哥將是過去20年第4次成功透過油價對沖獲利，估計今年獲利額約25億美元(約195億港元)。

今年，墨西哥一直通過從少數投資銀行和石油公司購買的期權合約來鎖定其石油收入，這被認為是華爾街最大、最嚴密的年度石油交易。該計劃使墨西哥政府有能力通過使該國免受石油市場動盪的影響來放棄OPEC+協議。

由於該計劃每年從12月1日至翌年11月30日生效，估計今年的對沖於本周早些時候到期。在剛過去的合約期內，墨西哥石油籃子平均價格為每桶36.4美元。雖然該國政府尚未透露金額，但據早前發布的一些財務數據，分析師進行了預估。

墨西哥政府今年早些時候告訴國會議員，它已經通過其石油對沖和使用預算收入穩定基金的組合來保證其2020年預算油價假設為每桶49美元。傳統上，穩定基金的價格為幾美元，其餘的則通過與多家華爾街銀行的大規模衍生品交易進行對沖。假設墨西哥在每桶45至47美元的範圍內對沖，並且獲得與前幾年相似的交易量，估計其將獲得收益超過20至25億美元。

過去，墨西哥都能從石油對沖活動中成功避險。2009年全球金融危機期間價格暴跌時，該國賺了51億美元;2015年，該國獲得了64億美元；2016年又獲得了27億美元。

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