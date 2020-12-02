虛銀平安壹帳通貸款產品　中小企客戶審批額最高200萬

虛擬銀行平安壹帳通銀行指，無論是初創企業或歷史較悠久的貿易中小企，對虛銀的接受程度均十分高。由6月試業至11月30日，中小企客戶的成立時間由3至52年不等，企業董事及股東的平均年齡為56歲，年齡最小為28歲，年齡最大的為72歲。

該行指，中小企客戶從事最多的行業為電器、電子、照明及飲食行業。該行為特選貿易中小企客戶提供的「壹易貸」貸款產品，承諾客戶由申請至收到放款只需要5個工作天。數據顯示，由試業至11月30日，「壹易貸」客戶由申請至收到放款最快只需3個工作天，平均則為4個工作天。

該行表示，截至11月30日，中小企客戶的「壹易貸」審批金額介乎14.3萬至200萬元。「壹易貸」可供選擇的貸款期為6、12、18及24個月，數據顯示，中小企客戶最多選擇的貸款期為24個月。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020