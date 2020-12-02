小米發股債共籌逾310億　復牌股價急挫12%

小米股價午後一度急挫近12%，低見23.1港元，已跌穿配售價，配股已上板，故暫時成交230.5億元。

是次配售10億股，佔經擴大後已發行股本約4%，配售價為每股23.7元，較上日收市價每股26.15元溢價約9.4%，估計所得款項淨額約31億美元。

至於該批8.55億美元可轉債，初步換股價(可予調整)為每股36.74元，較上日收市價溢價約40.5%。假設債券按初步換股價每股36.74元獲悉數轉換，則債券可轉換為180,447,244股股份，相當於經發行所有換股股份擴大已發行股本約0.7%，料所得淨額約8.896億美元。

上述集資合共所得近40億美元(逾310億港元)，公司指出，所得款項淨額將用作增加營運資金以擴大業務；投資以增加主要市場的市場份額；投資戰略生態系統；以及其他一般公司用途。

緊隨上述配股及假設悉數換股後，集團董事長雷軍持股量將由27.6%降至26.3%。

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