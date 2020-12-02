中國高收入城市排行榜：深圳逼近3萬美元居首

內地傳媒報道，若以世界銀行中籌發達國家的最低人均收入門檻為1.25萬美元作為分水嶺，再按內地2019年人均國內生產總值(GDP)已達1.03萬美元，而從城市觀點來看，符合世銀高等收入門檻的內地城市有23座，其中超過2萬美元門檻者有10座城市，而深圳市則以逼近3萬美元稱冠。

高等收入標準又可劃分2個門檻，分別是1.5萬美元與2萬美元。至2019年底，內地有10座城市在人均GDP在1.5萬至2萬美元之間，10座城市在2萬美元以上。其中，深圳高踞首位，接近3萬美元標準，重慶是24城中唯一未跨越高收入門檻的城市。

首先符合人均GDP達2萬美元的高收入城市第一梯隊，依次為深圳、無錫、蘇州、南京、北京、上海、廣州、杭州、武漢和寧波等10座城市，除武漢外全屬東部地區。其中，江蘇有3座城市上榜，廣東、浙江分別有2城上榜。

其次，人均GDP在1.5萬至2萬美元區間的高收入城市第二梯隊，包括長沙、佛山、南通、青島、福州、合肥、泉州、東莞、鄭州和濟南10座城市，也集中在中東部，福建和廣東兩省分別有兩座城市上榜。

至於，人均GDP在1.25萬至1.5萬美元區間的城市有3座，分別是成都、西安、天津，為第三梯隊。雖然成都、西安皆跨過高收入門檻，但在前兩個梯隊中，西部無一城市上榜。

以城市群來劃分，則高收入城市多集中於長三角城市群中，包括無錫、蘇州、南京、上海、杭州、寧波和南通7座城市，這顯示了長三角城市群的巨大發展動能。

在以城市群為特點的經濟集群化、產業分工化發展背景下，長三角地區將在高收入城市的帶動下，獲得更大的突破空間。

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