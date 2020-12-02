【大行報告】龍湖配股　富瑞：為中型地產股提供買入機會

分析師指出，龍湖集團的配售可能會觸發行業股價回調，但目前其他開發商跟進的可能性很小。他又指，折讓價配售將有助於為龍湖未來的收購儲備更多現金，因開發商可能將面臨更嚴格的信貸環境。

龍湖集團以先舊後新方式配售5,000萬股，每股作價47港元，較前收市價折讓7.48%，集資淨額約23.31億元，擬用作一般營運資金。另外，控股股東兼主席吳亞軍透過Charm Talent International Limited以同價減持5,000萬股，套現23.5億元。

龍湖周三(2日)股價受壓，半日下挫11.2%，見45.1元，跌穿配售價。

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