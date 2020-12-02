澳門擬引入數碼人民幣　敲博彩業喪鐘　中介加快撤離

受新冠肺炎疫情影響，訪澳內地旅客與賭客大減，今年澳門收入暴跌270億美元。雖然如今澳門疫情受控，但外電報道，澳門更大的威脅，在於中國人民銀行支持在澳門引入加密貨幣──數碼人民幣，這頓令澳門賭場業營運商感到不安，部分中介人正加快撤出澳門博彩業。

報道指出，儘管尚未宣布任何正式計劃，但一些中介人(正在充當佔中國賭博收入一半的中國豪賭客的中間人企業)正在退出該行業或將資源轉移到其他地方。他們說，施加一種可追溯的，與政府掛鈎的貨幣，將成為該行業的喪鐘。在過去幾年中，該行業已經因疫情影響和對高額賭博的更嚴格規定而陷入困境。

報道引述許多賭場營運商表示，過去幾個月來，澳門監管機構博彩監察與協調局已與他們接觸，討論使用數碼人民幣購買目前以港元計價的賭場籌碼的可行性，討論仍處於初期階段，尚未決定是否進行。

儘管改變似乎還未到來，但僅是這項建議就在香港引發了波瀾，特別是在澳門獨特的中介行業。這些公司安排私人飛機和酒店住宿，但它們的主要作用是為中國賭徒在澳門賭場的投注提供信譽。

分析指，在澳門的賭場中引入數碼人民幣作為一種貨幣，將意味着高賭注的中國賭徒不再需要將其人民幣兌換成港元就可以下大賭注，從而減少了中介人作為信貸提供者的作用。這也將使內地賭客通過澳門賭場流動的現金更加清晰可見，有可能使高額賭注免於使用中介系統，該系統過去與洗錢有關。

從小型公司到收入數十億美元的大型公司的中介人正在評估，因為他們擔心該計劃將會推行。自3月以來，由於疫情相關的旅行限制，博彩收入連續6個月至少下降了90%，中介人已經承受了巨大的財務壓力。

雖然中國內地尚未推出數碼人民幣，但在澳門引入數碼人民幣將立即實現內地的兩個政策目標。首先，它將切斷影子銀行和洗錢活動，這些活動威脅到政府對其貨幣的控制，導致資金外流。近年來，澳門當局嚴厲打擊此類活動，在澳門的ATM機上安裝了面部識別技術，並禁止代理投注和地下銀行。

這也將是其人民幣數碼貨幣最雄心勃勃的擴張，一些投資者預計，這可能成為挑戰美元在國際金融體系中的主導地位，並獲得對其27萬億美元內地支付行業更大控制權的工具。

對於澳門的賭場和博彩中介人而言，直接打擊將是巨大的。高額賭注每年會帶來170億美元的博彩收入，它很可能會轉而扎根到菲律賓和柬埔寨等監管較寬鬆的其他博彩地點，而即使是小賭客也會因潛在的監視而卻步。

報道引述澳門理工學院遊戲與旅遊研究中心副教授周金泉指出，如果數碼貨幣廣泛應用，將給貴賓和大眾市場帶來重大打擊，這將侵犯客戶的隱私，並將人們的投注金額限制在對數碼人民幣施加的潛在轉換上限上。

在中國，採用螞蟻集團的支付寶和騰訊控股的微信支付等數碼支付平台幾乎普及，使用數碼人民幣的便利會吸引消費者。在澳門使用數碼人民幣，將使澳門成為與內地的單一貨幣管轄區，最終打開澳門的國內市場。可見，潛在的人民幣電子貨幣發行最終可能對澳門來說是一件好事，澳門的規模是拉斯維加斯的6倍，但由於預防洗錢的法規愈來愈嚴格，甚至在疫情前，該地區的增長一直在放緩，以及在線和東南亞遊戲場所的競爭日益激烈。在9月澳門與內地通關後，由於簽證簽發過程比平常更長，而且要求對所有旅行者進行病毒檢查，澳門的復甦仍然緩慢。

數碼人民幣是世界上第一個由中央銀行發行的加密貨幣，目前正由國有銀行和中國的打車巨頭滴滴出行和食品交付應用程序美團等公司內部試用。中國人民銀行尚未發布全面推廣公眾使用的時間表或計劃。官方文件顯示，消費者和企業應在移動設備上下載數碼錢包，然後將鏈接到其帳戶的令牌加載到商業銀行，類似於使用自動取款機。

參考資料：

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020