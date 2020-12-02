恒地以近26.7億元強拍統一紅磡兩個重建地盤
2020年12月02日 13:50
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恒基地產(00012)紅磡大型重建項目，成功統一其中兩個地盤業權，分別為黃埔街2至16A號、與必嘉街83及85號及黃埔街26至40A號，今日(2日)經由萊坊進行強制拍賣，結果均以底價成交，作價合共接近26.7億港元。
其中黃埔街2至16A號地盤，佔地約1.44萬方呎，現由4幢大廈組成，成交價13.63億元。至於必嘉街83及85號及黃埔街26至40A號地盤，現狀同為4幢舊樓，地下設地舖，以逾13.06億元成交。
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