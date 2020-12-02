美國感恩節人均消費額跌14%　實體店客流挫逾50%

外電報道，全美零售商聯會(NRF)表示，美國感恩節周末期間共1.864億名消費者參與網上及實體店消費，低於去年的1.896億名，但仍高於2018年的1.658億名。

其中，僅選擇網購的消費者較去年多44%，估算總數為9,570萬人。此外，黑色星期五參與網購消費者首度超逾1億名，按年升8%；翌日網購消費者按年升17%。

另一方面，受新冠肺炎疫情影響，感恩節實體店客流按年跌55%，黑色星期五客流亦按年跌37%。NRF指出，在感恩節及其後周末共5天期間，美國消費者人均節假日消費開支為311.75美元，低於去年的361.9美元及2018年的313.29美元。

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