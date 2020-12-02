美國油企康菲完成收購Concho後將裁員500人

美國最大獨立石油生產商——康菲(ConocoPhillipsy)計劃在2021年完成收購競爭對手、頁岩油鑽探公司--康喬資源(Concho Resources)後便會進行裁員，預料屆時將有500名或更多員工被解僱。

外媒報道，今年因新冠肺炎疫情導致油價暴跌，加上全球經濟復甦動能走疲，加快了頁岩油產業整合動力。康菲於10月宣布以97億美元收購Concho，並計劃於明年第1季完成交易，此將成為自今年新冠肺炎疫情以來，美國最大宗的石油交易。

康菲表示，為使組織能力與預期的未來活動水平保持一致，計劃在明年2月1日開始進行裁員，預料將有多達500名員工售影響，康菲也承諾失去工作的員工將獲得遣散費，並會幫助他們找到新的職位。

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