金融大鱷巴斯警告：美國企業難賺中國錢…

對沖基金大佬、曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪，近年多番揚言沽空港元及人民幣的巴斯(Kyle Bass)近日接受外媒訪問時，談及對中國金融體系的看法。他直言中國帶來的政治風險凌駕於金融層面，有鑑於此，他是絕對不會將資金投入中國市場，也不認為美企最終能在中國賺到錢。

曾在2008年精準預測金融危機的巴斯近日指出，中國市場風險既有金融方面的因素，也有政治方面的考量，但政治上的風險確實超越金融面，螞蟻集團IPO被取消就是一個例子。

與此同時，中國也表態將逐步擴大對外企的開放，但巴斯引述美國民調研究機構皮尤研究中心(Pew Research Center)的數據指出，外界看好中國市場的比例已下跌到史上最低水準，這主要是因為中國政府近來的一系列行動所致。除了上述的螞蟻事件，中國處理香港問題的手法也引發市場動盪。

巴斯表示，市場需要基本的法治環境，也需要投資的穩定性及可預期性，但現實是，中國並不存在這些基本要素。他說：「如果是我來負責為一個機構分配資金走向，我是絕不會把資金投向中國的，除非他們的政府有轉變，或者他們能在全球成為負責任的行動者。」

就長期而言，巴斯不認為美企可以在中國賺錢，並稱許多美國跨國公司自2016年第4季以來，就難以把美金轉出中國、帶回美國。對於近期持續在中國擴展業務的美國電動車企，巴斯也並不看好，就有中國人涉嫌竊取該車企的技術，這家車企最後會否因此而遠離中國，再等4、5年就知曉。

巴斯也提到，華爾街應該去關注在中國發生的實際狀況，不要只想着錢而忽視人權問題，強調自己也將關注中國視為自身對社會及金融體系的責任。

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