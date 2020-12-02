二手成交：譽‧港灣兩房戶售1080萬元

利嘉閣黃民傑表示，新蒲崗譽‧港灣1B座高層B室，實用面積534方呎，兩房間隔，放盤約2個月，原叫價1,120萬港元，減價40萬元或約3.6%，終以1,080萬元成交，呎價20,225元，是今年屋苑兩房戶最高價個案。

據悉，原業主於2010年6月以約493.1萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約586.9萬元，物業升值近1.2倍。

譽‧港灣11月共錄約6宗二手成交，現有約30個放盤，叫價由800萬元起。

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