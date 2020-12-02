新盤動向：133 PORTOFINO現樓示範屋及會所首度曝光

該洋房屬四房四套房間隔，客飯廳及房間以3層分隔，地庫設有雙車位。

至於住客會所設施完善，設有20米室外泳池、健身室、兒童遊樂室，以及燒烤場，讓住客在室內、外皆享度假生活。

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