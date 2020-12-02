新盤動向：133 PORTOFINO現樓示範屋及會所首度曝光
2020年12月02日 15:11
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現樓示範屋
豪宅新盤市道轉旺。信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO首度開放現樓示範屋及會所予傳媒參觀，其中HOUSE COLLECTION 3號洋房，實用面積2,641方呎，花園及前院面積合共490方呎，天台面積662方呎。
該洋房屬四房四套房間隔，客飯廳及房間以3層分隔，地庫設有雙車位。
至於住客會所設施完善，設有20米室外泳池、健身室、兒童遊樂室，以及燒烤場，讓住客在室內、外皆享度假生活。
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